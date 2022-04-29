台南市產業發展重要拼圖！行政院長蘇貞昌今（29）日視察「台南科技產業專區」時表示，透過跨部會團結合作，該片魚塭用地即將轉型成為科技產業專區，腹地達30公頃，不僅生活機能方便，未來更將提供人工智慧（AI）及IC設計等產業進駐，並籌設相關研發中心，符合台南及國家發展的需要。

據了解，台南科技產業專區將於2024年啟動開發，最快2025年產業可進駐，主要作為設計研發用，預估進駐人數7,500人蘇貞昌說，過去許多先賢先人勤儉打拚，盡心盡力為台灣奠定基礎，並透過一代接一代的累積，為我們創造一個更好的將來。蘇貞昌說，這些先賢先人捐獻財產作為學產土地，政府並藉由土地使用收益及累積孳息成立「學產基金」，獎勵補助教育，數十年來培育無數人才，也因人才相互合作、進步，使國家快速發展，並帶動這一片魚塭用地周邊的開發，不僅處處可見高樓大廈林立，台南都會區北外環快速道路各期工程也陸續籌建及完工。

蘇貞昌說，如今這塊魚塭用地即將轉型成為科技產業專區，令人十分高興，也為台南市的快速發展布置更好的舞台，相信未來該市的發展將更精彩。

蘇貞昌說，大力支持台南發展所需的各項建設，例如行政院已核定「台南都會區北外環快速道路新建工程（1-4期）」經費210億元，而該次他也大力支持將這塊魚塭用地轉型成為科技產業專區，這不僅是跨部會合作提出的好構想，更符合台南及國家發展的需要。

為扶植國內科技產業發展，蘇貞昌說，前（109）年核定新竹科學園區X基地計畫，該基地腹地約3公頃多，而台南科技產業專區腹地則達30公頃，不僅生活機能方便，未來更將提供人工智慧（AI）及IC設計等產業進駐，並籌設相關研發中心，備受期待請科技部、南科管理局與經濟部等相關部會共同合作，考量台南未來發展及周邊開發的需求，讓相關規畫一次到位，他熱切期盼台南未來的發展，中央將會繼續大力支持。

蘇貞昌說，請行政院秘書長李孟諺持續督管相關作業，也請台南市政府加速相關行政作業程序，如租約解除、與地主協調等事宜，儘量縮短行政作業時間，讓該案能夠加速進行，展現像中央一般「衝衝衝」的速度。

針對台南市政府所提，希望由中央補助安平聯絡道工程及C3抽水站擴建建議，蘇貞昌說也請市府提報整體計畫方案，並請李孟諺審視計畫內容，倘若可行，政院也將全力支持相關建設。據悉，兩大配套建設近16億元。