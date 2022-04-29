新冠肺炎確診數日破萬例，政府高喊病毒共存，民眾仍會恐慌，台南市29日單日確診超過200例，眼見勞動節連假在即，旅宿業首當其衝，不斷有人打電話取消訂房，旅館、民宿住宿率接往下探，各為6成、4成左右，與往日連假住客9成滿的情況相比，業者只能無奈苦撐。

即使政府高喊與病毒共存，每天見到破紀錄的案例飆升，民眾已感受病毒已在門口敲門，觀光旅遊業最受衝擊，台南市每周隨著確診數提高，住宿率跟著往下掉。

破萬例後首逢勞動節3天連假，台南市旅館業預估這3天僅有6成住宿率，民宿業更下探到4成，業者表示，不斷有民眾打電話取消訂房，與以往假日動輒9成滿的榮景，明顯大幅下滑。

不僅遊客不來，台南市民也不敢出去，台南市旅行社出團到外縣市旅遊的人數，這周取消了3000多人，取消旅遊的縣市以台北、花蓮等北台灣縣市居多。

處在疫情海嘯第一排，旅宿業者大嘆無計可施，疫情飆升以來，住宿率逐周下探，盼這波疫情解封後能一勞永逸，大家回歸正常生活，觀光業可自然成長，不要再受影響。

台南市觀旅局表示，台灣走向輕症共存、重症清零政策，雖然疫情的確影響連假遊客數，不過五一勞動節只有勞工放假，軍公教並無假期，闔家出遊團不明顯。台南市經發局表示，餐飲業雖受疫情影響略減，但以團客為主，散客仍維持8成數量。