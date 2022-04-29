朴敘俊擔任《Harper's BAZAAR》5月號封面之星。（Harper's BAZAAR提供）

朴敘俊敘俊即使在疫情期間，仍為了演員理想奔走於世界各地。（Harper's BAZAAR提供）

韓國男神朴敘俊2020年以《梨泰院Class》紅遍全球後，便馬不停蹄地投入多部電影的拍攝，包括和李炳憲、朴寶英合作驚悚災難片《水泥烏托邦》，也與IU（李知恩）合作《雞不可失》導演李炳憲新作《Dream》，並為此遠赴匈牙利。去年，他還低調去了倫敦一趟拍攝萬眾矚目的漫威電影《驚奇隊長2》，目前則是在韓國拍攝與韓韶禧主演新劇《京城生物》，即使在疫情期間，仍為了演員理想奔走於世界各地。

朴敘俊在高中時，因一場Cosplay表演發現自己的舞台魅力，萌生了當演員的夢想。但直到23歲才好不容易獲得出道機會，開始在電視劇《Dream High 2》等演出配角。2015年憑藉《她很漂亮》終於讓他初嘗走紅滋味，之後《三流之路》、《金秘書為何那樣》與《梨泰院Class》的爆紅，步步奠定他大勢演員的地位。轉眼間已出道10年，朴敘俊覺得自己思考範圍更加寬闊，「我認為身為一名演員，必須常常對新的想法和視野保持開放心態，所以對社會或現實生活也比以前更加關心」，也坦言常常無法對自己滿意，「我還不知道自己是否能滿足於演員生活，因為我替自己打的分數偏低，不過我想對踏實努力著的自己，給予正面的評價。」

謙遜的他很清楚，鏡頭裡成就的世界仰賴眾人的力量，身為演員的他好好演戲就好；而鏡頭之外，身為一個人所耕耘收穫的情感，才是他該真心擁抱的世界。他對劇組的工作夥伴們也是出了名的貼心。近年來，無論是江原道的森林大火、大邱的暴雨，或是新冠疫情醫療資源嚴重不足的困境，朴敘俊總是默默捐款支持。「如果是一個懂得珍惜自己家人和身邊的朋友，並且可以給予某人勇氣，激發他人力量的人，應該就能算是擁有英雄資質吧？我自己到目前為止，好像也遇到過各種意義上的英雄。」他露出帥氣的笑容，「還滿想成為可以將有趣且感動的幸福時光送給人們的那種人。既然如此，希望自己能成為帶來正向影響力的人。」

2月確診新冠肺炎，朴敘俊談到復原狀況，「我一邊休息、一邊調整身體狀態，多虧許多人為我應援打氣，讓我可以順利恢復健康」，他也大嘆難以預估疫情將持續到何時，「但我認為現在只能仰賴大家不氣餒、好好戰勝這場疫情，這應該不只是我，而是大家都希望可以早日恢復疫情之前的日常生活」。他也不忘隔空對台灣粉絲喊話：「衷心感謝身在遙遠地方，卻依舊為我加油打氣的粉絲們。希望現在這段困難的時期早日過去，與你們直接面對面的日子能快點到來。在那天來臨之前，請大家注意健康。我也會盡最大的努力，透過好的作品來帶給各位一段愉快的時光。感謝大家」。