本土疫情延燒導致民怨四起，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日曝光最新民調，對於「因改採和病毒共存，造成確診和死亡驟增，誰該負最大責任」，第一名是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24.9%，第二名是總統蔡英文20.8%；吳另指出，陳時中在雙北和桃園的民調「全掛掉了」，因「討厭的比例」比較高，而這結果代表挺民進黨的無黨籍台北市議員林亮君倒楣了。

吳子嘉28日在其主持的網路節目「董事長開講」曝光最新民調。《美麗島電子報》民調詢問受訪民眾「因改採和病毒共存，造成確診和死亡驟增，誰該負最大責任」，第一名是陳時中24.9%。第二名是蔡英文20.8%，行政院長蘇貞昌則是第三名7%，各縣市首長5%，總統防疫顧問陳建仁0.6%。

吳子嘉坦言，陳時中「全國民調第一名」不意外，但蔡英文第二名就很奇怪，因為蔡英文共開了3次防疫會議，2次在民進黨中常會罵人，1次是在總統府，「干蔡總統屁事？」吳子嘉強調，行政院真正在拍板決定的就是蘇貞昌，像是0+7決策就是蘇幹的，但蘇貞昌上述民調結果居然只有7%，這次疫情爆發還一點事都沒有。

無黨籍台北市議員 林亮君。（圖/資料照）

此外，對於「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎防疫政策表現，是否滿意」，民調結果顯示滿意度為48.9%，與4月的63.9%相較，短短1個月就下跌了15個百分點；不滿意度則從33.0%大幅上升至47.6%，增加了14.6個百分點。

吳子嘉指出，單獨看台北市民的不滿意度更高達58%，新北市民不滿意度也高逾50%，吳認為，陳時中在雙北和桃園「全掛掉了」，因為「討厭的比例」比較高，而這個結果，代表挺民進黨的無黨籍北市議員林亮君倒楣了。

吳子嘉強調，據他了解，「民進黨至今台北市長人選還沒有換人換名單，還是陳時中，如果之後還是這樣，陳時中還選個屁！」