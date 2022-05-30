年底的縣市首長選舉，國民黨已針對備受關注的台北、桃園提出人選，日前則傳出有意徵召國民黨智庫執行長柯志恩選高雄市長。柯志恩今（30）日表示，她打從心底認為應該在地優先，並說雖然她的名字有被提到，但也僅止於被提起而已，「沒有任何進一步發展」。

柯志恩今日在《POP撞新聞》表示，因為許多縣市長這次是爭取連任，她認為台北及桃園兩局會較精采，台北市的部分國民黨已提名立委蔣萬安；而行政院前院長張善政見了桃園市議會議長邱奕勝及幾位在地立委後，第一波的茶壺風暴暫時平息，但是否僅是表面和諧，還要繼續觀察。

柯志恩指出，不論是智庫或其他民調都顯示，張善政目前穩定領先3～5％，但她認為目前議題剛發酵，這樣的領先幅度不夠大，未來疫情趨於平緩、民進黨派誰迎戰等，張善政是否能維持領先局面還是未知數。

而針對高雄市長人選，柯志恩再度強調應該在地優先，適時培養在地人選，就算這次沒打贏選戰也能繼續經營。柯志恩說，雖然她的名字有被提起過，但也僅止於被提起，沒有任何進一步發展，需要黨中央、主席跟地方好好溝通，「母雞必須讓小雞都能認同、都有共識，這才是最大的重點」。