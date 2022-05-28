國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。於今年2月退出國民黨的台灣民眾黨新竹市議員李國璋認為，從「桃園之亂」可見國民黨思維仍舊，他認為在民眾黨比國民黨「更容易呼吸」，民眾黨溝通的速度與誠意都多很多。他尤其肯定民眾黨立委高虹安的表現，直言若高未來參選新竹市長，他一定全力輔選力挺高進新竹市政府。

李國璋擔任過3屆新竹市議員，地方資歷深厚，2月退出國民黨後於4月宣布加入民眾黨，形同「帶槍投靠」。李今日（28）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他認為在民眾黨團體中比較容易呼吸，「有話就說」的風氣，讓大家溝通的速度與誠意都多很多。

針對今年底新竹市長選情，李國璋坦言，他自己2018年就曾爭取代表國民黨參選新竹市長，但既然「自己不是母雞就不應該發出母雞的聲音」，他也非常肯定高虹安的表現，故絕無規劃選新竹市長的問題。

李國璋進一步強調，論選新竹市長的意願他一定有，但絕不會是今年爭取，所以未來若高虹安正式宣布參選，他一定會全力輔選，盡全部心力輔佐高進入新竹市政府。