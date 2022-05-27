一家不平靜？柯文哲：家家有本難念的經 柯媽摔傷送加護

台北市長柯文哲22日確診，原本住在同樣確診的朋友家中，但後來因為一家五口有3人染疫，又返回居家隔離，此外，柯的兒子甚至還出現盜汗、發冷昏倒的狀況，緊急叫119送醫，被網友質疑是特權；對此，柯文哲說，小孩子有隱私，不用因為他爸爸當市長就公開。

柯文哲也透露，天下父母心，陳佩琪自己是醫生，發生當下她打給我，結果連話都講不清楚，後來送去醫院，有認識同事幫忙；柯說，我也覺得很奇怪，為什麼發燒會昏倒，但觀察以後還算穩定，謝謝大家關心，不用浪費大家時間討論這個問題。

此外，也傳出柯文哲的媽媽何瑞英在新竹老家跌倒撞傷，目前已出院，但由於柯媽高齡84歲，不少粉絲都替柯家捏把冷汗；柯文哲說，家家有本難念的經，很多父母80歲了，丟在中南部，沒時間去看，都是獨居老人，身體健康沒問題，跌倒也是很頭痛，送去加護病房2天，摔了變成貓熊，瘀血很多。

媒體問到確診前48小時，病況是不是會比較嚴重，柯文哲說，臨床上還是用症狀治療，病人可能有發燒、頭痛、咳嗽等各種症狀，病人描述才是最準的，通常病人覺得不舒服，就是不舒服。

至於在家居隔如何照顧子女以及飲食問題，柯文哲說，吃飯沒問題台北市外送平台那麼多，吃飯反而是小事，只是暫時關在家裡而已，而我只負責當醫師，沒當保母。

另外，媒體問到確診期間從朋友家居隔，又能返回家裡居家照護，被網友質疑是特權，是不是會覺得很麻煩？柯文哲說，台灣社會就是這樣，有時候是應付社會標準比較不方便，人家社會有嚴格標準，就用比較嚴格標準做事。