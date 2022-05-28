行政院顧問鄭宏輝（左）。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，對地方關心不遺餘力。鄭親赴台灣三大古圳之一的新竹隆恩圳，除介紹相關歷史文化，更分享當地咖啡烘焙體驗工廠頂樓，竟暗藏能眺望竹科X基地的「祕密景點」。鄭與咖啡烘焙體驗工廠總經理站在上面眺望著公道五路、天燈館和頭前溪，隨即開始對未來建設筆畫起來，兩人的背影照引發大批網友共鳴，盛讚鄭無論到哪都心懷市政。

鄭宏輝27日在臉書發文表示，台灣三大古圳之一的新竹隆恩圳，從王世傑開墾竹塹以來已有三百年歷史，灌溉新竹四百甲的面積，也流經今天想跟大家介紹的水源里水源橋。

鄭宏輝指出，水源橋就蓋在隆恩圳上方，相傳是日治時期為了方便通行所建，儘管橋身完美安全，建橋後還是頻傳村民落水等意外，直到風水師指點建議村民設立「石雞母」來鎮壓「蜈蚣穴」，才解開意外原因，而石雞母也持續保庇地方居民，至今仍是大家心中的守護者。

鄭宏輝特別前往位在蜈蚣穴上的「赫曼咖啡烘焙體驗工廠」，與總經理王進忠一同參訪、感受當地風情。鄭強調，在該咖啡烘焙體驗工廠頂樓，暗藏能眺望竹科X基地的「祕密景點」，站在上面公道五路、天燈館和頭前溪都一覽無遺，他們當下馬上對未來建設筆畫起來，笑說有這樣的景色直接討論市政建設真的很方便。

此文引發大批網友迴響，紛紛留言：「令人感動的背影」、「輝哥到哪都不忘市政，令人感佩」、「加油輝哥，唯一支持輝哥！」「輝哥超棒！」「這樣把新竹市發展放心上的人，才是市長的不二人選」。