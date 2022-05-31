《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前公布民調，指民進黨支持度在台北市、新北市、桃園市已崩盤，市議員選舉會非常難選，罪魁禍首就是衛福部部長陳時中跟行政院院長蘇貞昌。台北市前副市長李永萍則直言，陳已從強棒變「瘟神」，民進黨若不趕快換人將被其拖垮。此說法引熱議，引爆網友正反論戰。

吳子嘉29日在網路節目《董事長開講》中公布《美麗島電子報》最新民調，民進黨正向評價35.4％、負向評價52.9％；蘇貞昌滿意度43.0％、不滿意度48.5％，呈現死亡交叉；陳時中滿意度從4月63.9％跌到5月48.9％，不滿意度從4月33.0％上升到5月47.6％。吳分析，民進黨支持度在台北市、新北市、桃園市已經崩盤，市議員選舉會非常難選，罪魁禍首就是陳跟蘇。

對此，李永萍近日接受《中天新聞》訪問表示，其實自己早在幾個星期前，就已經預測陳時中下場，他作為中央流行疫情指揮中心指揮官，民進黨內原盼他能好好控制疫情，過了6、7月再提名他參選六都市長，更被視為六都選戰的強棒。但近期疫情升溫後，情況正好相反，陳反而變成瘟神，若不趕快主動請辭、民進黨不趕快換人的話，好牌將會變成爛牌，甚至已經變成廢牌了。

李永萍的說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「說得很有道理，我也這麼認為」、「民進黨今年一定會被疫情拖垮」、「信不信只要陳時中去選台北市長就一定穩上？別小看綠營『死忠的』」、「我認為不該這麼樂觀，藍營沒有樂觀的本錢」、「人算不如天算，話別說太早」。