總統蔡英文今（30日）臉書發文指出，政府將以「設置大型兒童疫苗施打站」、「0-6歲免費領快篩」等措施強化兒童醫療量能，並宣布輝瑞兒童疫苗再度到貨，但由於藝人郭彥均「很多孩子走了」說持續延燒，以及今日立法院三讀通過國務機要費除罪化，不少網友在她臉書留言破口大罵，痛斥：「我們的孩子在對抗病毒，你們全黨忙著拯救貪腐！」

蔡英文表示，自己知道家長很擔心小孩染疫，今有33.12萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，累積已110.88萬劑，目前台灣5-11歲兒童有99萬人符合接種對象，所以 疫苗數量相當充足；為加快兒童接種速度，指揮中心也將協助地方政府設置大型兒童接種站，並且會視接種情形，額外增加疫苗配送。

蔡英文也提到，目前無疫苗可打的0-6歲幼童更需要格外的關注和照顧，因此從6月1日開始，0-6歲兒童可以免費領每人5劑的實名制快篩試劑。最後蔡英文更表示，「感謝所有家長共同努力，在疫情關鍵的時刻，政府會繼續強化各項防疫措施，和大家一起守護孩子的健康」。

蔡英文貼文發出後，儘管有網友留言「感謝辛苦又耐心的團隊」、「總統加油」、「感謝醫護人員辛勞」表示支持，但截至晚間8點的留言，大多以負面居多，網友痛罵「擺爛就算了，連陳水扁機要費還無罪！」、「我們的孩子在對抗病毒，你們全黨忙著拯救貪腐！」、「總是慢半拍的超前部署」、「蔡EE臉書治國，讚！」。

也有網友質疑，「說好的1億劑快篩呢？」、「蘇貞昌的作為已引發民怨，試問這樣的官員是不是該受懲罰？」、「很多孩子走了，妳的看法是？」