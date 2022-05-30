新北市府針對兒童疫苗施打，訂出校園集中接種方案，並另外安排醫院、診所以及衛生所等321處醫療院所協助施打疫苗。至於中央疫情指揮中心宣布，將在六都開設大型兒童疫苗接種站，新北部分是板橋車站，新北市副市長劉和然則表示，正在了解細節，若中央有需求，地方都會協助。

劉和然表示，中央從5月24日開始，陸續配發5.7萬劑、3.8萬劑疫苗給新北，加上今天配發的2萬劑以及6月3日預計配發的5.5萬劑，共4個批次，新北總計會獲得17萬劑BNT兒童疫苗。

劉和然說，中央表明配發數量後，新北市府便通知衛生局、教育局以及學校，四方討論、訂定期程。最後決定在5月25日至6月10日，新北採取校園集中接種模式，221所國小跟附幼的學生，將在校園內接種疫苗，就算停課，也會讓學生回到校園來施打。

另外沒有附設在國小內的市立、私立幼兒園，也會在全市29區選定國小來開設施打站，並由園方協助造冊和通知時間地點等作業，而醫療院所也會持續開放施打，包含醫院、診所以及衛生所，總共有321處接種地點，疫苗已陸續派送。

至於中央宣布，6月1日開始，要在六都開設大型兒童疫苗接種站的部分，劉和然說，新北市府已經和中央保持聯絡，了解細節後，如果中央有需要地方縣市政府協助處理的行政、公告事項，新北市府都會一併協助。