金門今天新增新冠確診107人，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診107人，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診107人，並新增1名93歲長者死亡個案。目前確診累計2108例，死亡病例共計4例，皆有重大疾病或危險因子。另家長關心的BNT兒童疫苗，已有1539人完成接種。

縣府說明，今日新增107名確診者，累計2108例。目前收治中55例，其中無症狀或輕症43例、中症8例、重症4例、死亡1例；確診者居家照護618例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者110人，目前居家隔離256人，解除居家隔離106人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

今天新增1例死亡個案(原收治之重症個案)，為93歲女性長者，5月27日住院，有糖尿病、高血壓及失智症等慢性病史。

縣府表示，5月25日至29日，5到11歲BNT兒童疫苗接種人數，累計1539人，已達同意接種人數之45.8％。第一波施打日期預計至6月4日截止，目前均無接種後有不適症狀通報。

針對即將來到的端午節連假，縣府也表示目前尚無加開班機的需求和規畫，縣府將完全掌握人流實況，做好各項因應準備，也提醒鄉親落實防疫，保護自己和別人的健康。