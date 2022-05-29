金門今(29)日新增74名新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(29)日新增74名新冠確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(29)日新增74名新冠確診，目前確診累計2001例。5到11歲BNT兒童疫苗也已有1134人完成接種，迄無不適症狀通報，縣府籲請家長放心。

縣府說明，金門今(29)日新增74名確診，確診累計2001例。目前收治中61例，其中無症狀或輕症50例、中症5例、重症6例；確診者居家照護592例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者152人，目前居家隔離252人，解除居家隔離136人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

家長普遍關心的5到11歲BNT兒童疫苗，自5／25開打至28日，累計接種1134人，目前尚無不適症狀通報。

另有關鄉親關心金門流行疫情指揮中心和中央流行疫情指揮中心每日公布病例「落差」部分，縣府也說明，病例數依中央認定原則，戶籍在金門之在台鄉親，如經確診均算入金門縣病例數，相對地若在金門服役的軍人或其他在本縣工作戶籍非金門籍者，金門縣也會移轉至戶籍所在地的縣市。但縣府基於防疫從嚴的考量，採取發病者是否實際在金門就學、工作或活動為認定原則，因此才會出現差異。