效力教士隊高階1A的台灣投手宋文華昨天被放進傷兵名單，29日他透過社群媒體公開自己確診的消息，他也向外界報平安，「請各位不用擔心，我會趕快讓自己好起來的。」

今年球季宋文華從3A出發，出賽4場、投6局，自責分率1.50，在5月初被下放高階1A，出賽7場、投7.2局，自責分率2.35，在昨天被放進傷兵名單。

宋文華透過社群媒體公開自己確診的消息，「相信大家都知道我進了傷兵名單，是的我確診了！」他透露自己可能的染疫過程，是同住室友先確診，同一間公寓的4人馬上進行快篩，再發現1名室友也確診。

雖然宋文華與另外2位室友快篩是陰性，但在練習過後身體有點不太舒服，立刻回報防護員，告知身體狀況，在回家休息、持續追蹤身體狀況後，昨天發現除了頭痛、頭暈外，還多了咳嗽、流鼻水，「立馬再做快篩一次，果然就確診了。」他也不忘向外界報平安，自己會趕快好起來，早日回到球場上。