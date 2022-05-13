連續三年疫情讓表演藝術界眾多劇場人才流失，紙風車文教基金會將招募文藝青年工作大隊，包括「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」、「表演事務」四種不同專長的全職人員，並擴大招募「合作演員」。入選全職人員將先安排共同培訓，再分配至各組實習，期間全額支薪，一個月後進行考核，通過後即聘為正式職員。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，他28歲時在美國留學攻讀生物學博士時，毅然決然中斷學業回到台灣，從事寫作，「這是我為自己勇敢一次的重大決定。我覺得現在年輕人，只要找到一個覺得值得做的目標，他會願意投入更多的智慧與時間。」

創辦人李永豐表示，「這個活動的核心價值在希望號召有夢想的年輕人一起為台灣孩子奉獻，用二年的時間，幫助紙風車，更成就自己、成就孩子快樂的童年回憶，就當作自己當二年兵，當下很苦，但回憶起來卻是有成就感的。」

現在還在紙風車任職的人員，有人曾在縣政府工作過，也有人曾經是陣頭團員，進入紙風車後，有一待20多年的人，也有數次進出的人，不約而同地認為紙風車是娘家，並表示這麼累、這麼辛苦的地方，但只要在這裡和所有人一起努力，其中獲得的，一定會是自己人生中不可獲缺的重要回憶。

2022紙風車文藝青年工作大隊招募自即日起至5月23日止，詳細報名資訊請洽紙風車劇團臉書粉絲頁或2022紙風車文藝青年工作大隊招募網站。