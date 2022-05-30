計程車橫置於路中央，且右邊車頭全毀。（警方提供／李奇叡新北傳真）

目擊民眾透露，肇事駕駛徒步沿著北深路一段朝北市方向逃逸。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市一名計程車司機昨（29）日晚上7點左右，駛經深坑區北深路一段時自撞護欄，棄車逃逸。警方獲報後循線搜尋，在超商找到司機，酒測值達每公升0.75毫克，訊後將其依公共危險罪嫌函送偵辦。

新店深坑警方昨晚巡邏時，發現一輛計程車橫置於路中央，且右邊車頭全毀。據目擊民眾透露，肇事駕駛徒步沿著北深路一段朝北市方向逃逸，警方沿線搜尋，最後在超商門口找到65歲、渾身酒氣的謝姓駕駛。

警方查驗身分後，隨即對謝男進行酒測，酒測值達每公升0.75毫克，明顯超標。

警方表示，當時謝男正從石碇往深坑市區行駛欲返家，自撞時沒有其他人車經過；由於員警到場時謝姓駕駛已經不在現場，全案依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

另外謝男將毀損車輛棄於路中央後逃逸，未依規定處置，警方也依違反道路交通管理處罰條例第62條予以舉發，得處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1個月至3個月。

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