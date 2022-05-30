台南市30日新增4278例確診，已連續4天下降，但市長黃偉哲不僅強調還需要再觀察一段時間，才能確定疫情已經走下坡，也宣布醫院、住宿式長照機構禁止探病及探視的現行規定，將延長到6月30日。

市府衛生局今天邀集南區傳染病防治醫療網指揮官、副指揮官、疾管署南區管制中心、醫師公會、診所協會及各專責醫院專家，召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到6月30日，除例外情形皆禁止探視」等相關決議。

衛生局長許以霖表示，累計今年全市已有9萬4377人確診，其中5萬3127人已解除隔離，4萬1250人還在隔離中。至於5至11歲兒童施打疫苗，從5月25日至5月29日已有2萬2324名兒童施打輝瑞BNT兒童劑型疫苗，加上從5月4日至5月29日有2萬4000名兒童施打莫德納疫苗，共有4萬6324名兒童完成疫苗接種，預計施打至6月6日，後續將視疫苗接種情形適當安排入校施打。

許以霖強調，目前台南市的兒童疫苗劑量充足，還陸續在許石音樂圖書館等地設置中大型接種站，6月1日也將於台南市立圖書館新總館開設大型接種站，請家長踴躍到「台南打疫苗」平台幫孩子預約施打，盡早建立孩童的保護力。