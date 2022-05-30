他希望政府公布通聯紀錄，還給他們一個真相。（呂健豪攝）

【全程影音】中和2歲童重症疑延誤就醫過世 父淚求公布「消失的81分鐘」真相｜中時新聞網

新北市中和上月確診病逝的2歲男童恩恩，其父親昨（29）日在臉書發文，還原當天整個求助的經過，今天也親自出面受訪，要求政府公布相關通聯及對話紀錄，「消失的81分鐘發生了什麼事情？」痛批事後回想整個送醫流程充滿荒謬。恩恩爸泣訴，因為孩子是確診者，因此恩恩離世後只能一個人孤伶伶坐著禮儀車離開醫院羽化。

恩恩父親今天上午親自出面接受媒體訪問，並說明當天整個過程，4月14日當天下午5點多，當他發現小兒子活動力明顯不佳時，立刻打電話給中和衛生所，但打了3通都沒通，他改撥救命專線，但卻都在佔線中，於是改打1922，打了2通共約20分鐘，終於登記在案，直到傍晚5點58分，因為看見兒子明顯意識不佳，因此請妻子趕緊打119。

在第一通119打通後，消防局知道他的妻子及兒女都是確診病患，當下只說要聯繫衛生局，卻沒辦法告知明確的派車時間，到了6點09分，再打第二通去詢問，消防局仍回應還在聯繫中，中間消防局也有回撥幾通電話，但還是沒辦法明確告知救護車的到達時間。

在晚間7點左右，他透過視訊鏡頭發現兒子肌肉僵硬並有嚴重的抽搐抖動，最後終於在晚間7時20分，救護車才到他們家，中間他們主動打了4通電話給119，等了81分鐘才等到救護車，恩恩爸說他真的很想知道，在這個連線的過程當中，政府內部的橫向聯繫到底做了什麼？為什麼在當天新北市確診病例只有360例，不像現在每天動輒上萬例，在疫情規模等級差那麼多的情況下，為什麼兒子沒辦法得到妥善的後送機制？

至於為何事隔一個多月才把事情揭露？恩恩爸說，因為當時他跟妻子、大女兒都確診，而當時的隔離機制是10＋7，所以他要到5月初才解隔，而解隔之後最重要的還是先處理恩恩後續的事宜，同時他與妻子也要先調整好心情，並且將當天相關的通聯紀錄整理完備，確認他們沒有遺漏任何一通可以搶救孩子生命的電話，所以現在他準備好了，希望政府能夠還原真相，以安慰在天上的孩子，以及他們夫妻倆的心靈。

新北市衛生局表示，事件發生當時，在送醫過程中，不管是1922、衛生局、消防局跟醫院，在「傳染病防治」規範下，全力做該做的事。因這起事件讓疑似感染新冠肺炎兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，中央指揮中心也隨即與兒科醫學會專家開會討論幼兒警示徵兆和就醫指引，提出民眾、醫療機構等相關版本，也開放確診個案或同住居家隔離者，只要生命緊急需送醫，都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。對每一條在疫情中流逝的生命，都令人傷痛，衛生局會竭盡所能持續優化各種流程，照護民眾健康。

針對後送流程，新北市消防局回應，當時均依中央規定的指引進行處置。對於外界批評後送過程冗長加上兒童病程發展快造成不幸案件發生，也促使後來中央修改確診者就醫及警示症狀指引，各縣市也分別有開設兒童就診的綠色通道，避免憾事發生。