內政部消防署副署長馮俊益、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人共同合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

民間企業老闆林枝富捐贈一輛價值270萬元的救護車跟防寒外套，給苗栗縣南庄消防分隊，苗栗縣政府消防局29日舉行捐贈典禮，林枝富和妻兒一同出席，由苗栗縣副縣長鄧桂菊代表受贈，她感謝林枝富先生的義舉，協助提升南庄鄉緊急救護服務品質。

今天捐贈儀式上，出席者包括內政部消防署副署長馮俊益、南庄鄉長羅春蓮、縣議員楊文昌、苗縣消防局秘書黃德興、消防大隊、義消、警察分局代表、村里長等人。由林富枝先生親手將救護車鑰匙贈予副縣長鄧桂菊，鄧桂菊回贈感謝狀及紀念品感謝林先生的善行義舉。

鄧桂菊說，仙暉工業公司負責人林枝富因為常常造訪南庄鄉，加上消防署副署長馮俊益的牽線，才有這次捐贈，她感恩這一連串善的連結，讓林枝富先生的愛心落在苗栗南庄，協助提升當地緊急救護戰力，讓消防人員有更好的救護車輛及配備，以保護民眾的安全。

消防局秘書黃德興表示，南庄鄉位處山區、幅員遼闊，由急救現場送達責任醫院的時間往往較其他鄉鎮更久，車輛耗損也很大，所以需要更多的救護資源挹注，本次仙暉公司贈送的新式救護車，除配備標準救護裝備器材外，車身採用紅、黃相間的反光漆格紋塗裝，在日照或夜間車燈照射下，能讓用路人維持500公尺左右的高辨識度，更能確保救護車的行車安全。