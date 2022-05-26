苗栗縣頭份市中華路26日下午發生轎車疑因天雨路滑失控自撞路中分隔島路樹。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市中華路26日下午發生轎車疑因天雨路滑失控自撞路中分隔島路樹。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市中華路26日下午發生轎車疑因天雨路滑失控自撞路中分隔島路樹。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣26日下午開始降下大雨，16時45分左右，1部轎車沿竹南鎮中華路往頭份市區方向行駛，在通過長利加油站前的大彎道時，疑因天雨路滑，導致車輛失控打滑180度撞上路中央分隔島及路樹，整部車撞成廢鐵，副駕駛座25歲高姓乘客一度受困座位上，消防救護車趕到救出時發現已經OHCA，另2名古姓乘客及17歲孔姓駕駛則輕傷自行脫困，3人同被消防救護車送醫，事故原因正由警方調查中。

苗栗縣26日全境都下著間歇性大雨，尤其是中午以後，大雨一直未稍停歇，1部轎車於下午16時45分左右，沿著竹南鎮中華路北往南方向，行經長利加油站前的大彎道，才一過彎道，車子突然失控，整部車子打滑180度，直往路中分隔島衝，撞上路樹後停下，整部車撞得稀巴爛，成了廢鐵一堆。

苗栗縣消防局頭份及竹南分隊獲報，派出3部救護車及1部器材車趕往現場，駕車的孔姓少年，與坐在後座的古姓青年2人，僅受到輕傷，自行離開車子在旁待救，另坐在副駕駛座的高姓男子，因衝擊力量非常大，一度受困座位上，消防隊員利用破壞器材協助高某脫困，但發現高某已OHCA，3人分別以3部救護車送往頭份為恭醫院急救，高某傷勢並不樂觀。確實事發原因正由頭份警分局調查中。