去年宜蘭縣南澳鄉居民多次向立委陳歐珀陳情，盼能將蘇花安匝道往南移，經陳歐珀與公路總局多次會勘及協商後，公路總局終於點頭在「南澳市區南溪路堤岸旁」及「台9丁線與宜56線交會處」，分別設置匝道出入口，同時服務南澳、蘇澳朝陽社區的民眾，讓民眾有條安全無虞的路回家。

蘇花改於2年多前通車，為提升蘇花改宜蘭往花蓮段的道路安全，交通部另外提出「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），目前已通過可行性研究，正在進行綜合規畫及環評程序。

不過，南澳鄉武塔、金洋的居民發現原本的蘇花安匝道路線規劃，將出入口設置在南澳南溪路鄰近平交道處，容易造成交通堵塞及行車危險，且離南澳市區有段距離，居民需下匝道後折返才能回到部落，使用上十分不便，因此連署向陳歐珀陳情，要求遷移匝道位置。

經陳歐珀多次與公路總局、南澳鄉公所共同現勘、協調，終於在今年5月，公路總局同意在南澳市區的南側、東側分別設置匝道出入口，並在5月23日正式函文回覆規劃進度。陳歐珀指出，此重大規劃不只方便用路人，也因分流讓市區交通更加安全。