事故現場一度回堵近2小時。（楊梅分局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市台66線今早發生3車連撞事故，一輛大貨車欲切入內側車道，不慎擦撞同方向的營業貨運曳引車，隨後又追撞另輛曳引車，造成匝道出口回堵。經警方酒測，確認駕駛皆無飲酒，詳細肇事原因和責任歸屬仍待釐清。

警方指出，今上午8時29分在台66線西向13.8公里處，52歲黃姓男子駕駛大貨車準備切入內側車道時，擦撞到行駛同方向內側車道的35歲王姓曳引車駕駛，接著黃男再追撞25歲簡姓曳引車駕駛，3車連撞意外導致匝道出口回堵。

警方到場後對3名駕駛實施酒測，酒測值均為0，所幸這起意外中沒人受傷，僅曳引車的車門與後照鏡損壞，堵塞現場於上午10時15分排除，至於事故發生的原因及責任歸屬，警方仍在調查釐清中。

對此，楊梅警分局提醒，若不慎發生屬於輕微財損事故的車禍，民眾可遵循「人沒事、車能動、快拍照、速移車」4大口訣處理，避免發生二次意外，快速紓解堵塞車流。