苗栗縣長徐耀昌27日晚間8時30分左右宣布確診，圖為上午在縣府受贈復康巴士畫面。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日晚間8時30分左右宣布確診，圖為上午在縣府受贈復康巴士畫面。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日晚間8時30分左右宣布確診，圖為上午在縣府受贈復康巴士畫面。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日赴通霄鎮白沙屯拱天宮迎接回宮媽祖，因出現輕微咳嗽，曾快篩檢測為陰性，但徐耀昌為慎重起見，仍赴醫院檢測，結果確定確診，徐耀昌隨在晚間8點30分透過臉書向縣民報告確診消息，將實施居家照護7+7天，期間縣政則由副縣長鄧桂菊及秘書長陳斌山代理。

「要和鄉親報告，阿昌哥確診了！」苗栗縣長徐耀昌27日晚間在臉書上宣布自己確診消息，徐耀昌表示，「因我的司機傳出確診，阿昌哥不敢輕忽，今天輕微咳嗽，雖然自行快篩陰，但慎重起見還是到醫院讓醫師進一步評估，剛剛報告出來，證實確診了，我立即結束在外行程，返家進行隔離，並做好居家辦公的準備。」

徐耀昌說，「要和鄉親說明，阿昌哥目前有輕微的咳嗽、喉嚨痛，但身體狀況很好，因之前有居家隔離過的經驗，準備好電腦等相關設備，這幾天將在家辦公，對外行程部分，則請副縣長和秘書長代理，縣政運作正常，防疫工作照常，都不會受到影響。」

「阿昌哥將居家照護7＋7天，也做好了和病毒共存的準備，接下來，阿昌哥身體狀況允許，會透過電話或視訊掌握相關縣政，繼續工作，請鄉親放心，並為阿昌哥加油，以及為所有的確診者及防疫人員加油！最後，謝謝大家的關心， 祝福大家平安健康！」

據悉，徐耀昌今天有多個行程，包括一早赴通霄鎮慈后宮送白沙屯媽祖回鑾，10時40分，返回縣府主持受贈復康巴士儀式，下午3點再趕赴白沙屯拱天宮迎媽祖回宮，至晚間發現有咳嗽、喉嚨痛等症狀，赴醫院檢測確診。