國內疫情持續升溫，若親朋好友確診時應多加關心，一名女網友抱怨，媽媽確診加上爸爸住院開刀，讓她忙的不可開交，沒想到朋友卻在LINE群組上直言，想確診休息一下，甚至標記她「我們急需你阿母的口罩」，讓她氣得直接退出群組，反被群組友人私訊檢討，讓她十分傻眼。

原PO昨（26日）在臉書社團「爆怨公社」發文指出，為了照顧準備開刀的爸爸，她也跟著住進醫院，不料待在家裡的媽媽覺得身體不適，快篩結果為陽性，因此爸爸的開刀行程被迫中斷，只能先轉移到隔離病房，連房門都不能出去。

原PO表示，為了爸媽她已忙碌了好幾天，卻有朋友在LINE群組中抱怨，每天工作都加班到很晚，希望能確診休息一下，甚至標記她「我們急需你阿母的口罩」，讓她氣憤直呼，「這種不管是不是玩笑話都很糟糕吧？不想工作不會請假不會辭職嗎？講這種話有沒有想過我的感受啊？」

原PO朋友在LINE群組上標記她「我們急需你阿母的口罩」，讓她氣得直接退出群組。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

原PO截圖LINE的聊天預覽視窗，感嘆友人的道歉很沒誠意。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

原PO透露，看完訊息後她氣憤退群，結果有朋友私訊她，「講一下就好了」、「是在哭」，讓她十分傻眼，無奈自已身為被害人還被檢討；另有朋友在她退出群組後私訊道歉，表示自己玩笑開過頭了，但她認為這個道歉很沒誠意，最終決定不讀不回。

貼文一出，網友們留言痛批，「說真的這種玩笑一點都不好笑，沒有人是願意的好嗎」、「聽到希望確診是為了想領錢不想上班的，真的覺得很可惡」、「看到這種想要確診的言論，真的很想賞他巴掌」、「不要浪費時間在愚蠢的人身上，不關心妳的人還稱得上朋友嗎」、「這種人真的很有事，是我也會氣瘋」。