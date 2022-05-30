新北中和2歲男童為國內首例兒童新冠肺炎死亡個案，男童父今出面控訴，打電話向衛生局、1922、119等單位求援，卻等81分鐘才坐上救護車，質疑「消失的81分鐘發生什麼事情」，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲認為，若父母在電話中已明確說明孩子發生昏迷、抽搐等緊急情況，相關單位沒有理由說等一下。

杜承哲在個人臉書粉專指出，儘管新北中和2歲童的事件當時，疫情指揮中心公布的腦炎8大前驅症狀，還未經小兒科醫學會協助修訂，但染疫後出現意識變化、嚴重高燒及抽搐等症狀，無論是否為陽性，他表示就他所問到的消防局救護分隊小隊長答案，是會立即出車的。

杜承哲表示，這是救護人員救人的本能，對所有父母來說，從來就沒有死幾個孩子才算多，對任一家庭，包含中和2歲男童的父母說，一個都算多，遇到緊急狀況會超脫衛生局控管，應以轉送到醫院為優先，這是送醫處置流程不變的原則。

杜承哲說，但中和男童父親卻發生打好幾10通電話，好不容易打通後卻又要等的情況，若父母電話中已明確說有昏迷、抽搐等緊急狀況，衛生所或消防隊有聽到，就沒有理由說等一下，認為新北市衛生局、疾管署應公布通聯記錄。

最後杜承哲感嘆，許多病童病程進展是猛爆性的，即便使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物，幾位孩子仍回天乏術，「我想絕大多數案例絕非兒童醫療處置不足造成的」，也許再加快轉送的過程，每位病童的病程就會有所改變。