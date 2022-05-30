今天是花蓮5歲至11歲學童接種BNT疫苗首日，縣長徐榛蔚今也特地到壽豐鄉溪口國小及豐山國小，視察接種狀況，並贈送施打疫苗的學童每人一包「乖乖」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局長朱家祥說明今天縣內的疫情狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是花蓮5歲至11歲學童接種BNT疫苗首日，幸未傳出不良反應通報，衛生局統計整天接種率，幼兒園為34.9％，國小則是49％；另，因故未能再6月7日於校內集中接種的學童，隔天除能到13鄉鎮市衛生所預約接種，花蓮市、吉安鄉亦會開設隨到隨打的大型接種站，方便家長帶孩子前往施打疫苗。

花蓮5歲至17歲兒少今起至下月7日接種BNT疫苗，由衛生局協調醫療院所安排到校集中接種，雖然高中級以下學校今起至6月2日暫停實體課程改採線上教學，但接種期程並未因此延宕，反而如期進行。

由於5至11歲學童是首次接種疫苗，縣長徐榛蔚今也特地到壽豐鄉溪口國小及豐山國小，視察接種狀況，並贈送施打疫苗的學童每人一包「乖乖」，安撫注射疫苗的緊張心情。

衛生局長朱家祥指出，今天上午幼兒園的接種率為34.9％，國小則是49％，整體的接種過程，與入校接種順序良好，小朋友在熟悉環境接種似乎較為安心，且縣長還特地到學校送給接種完的學生每人一包乖乖餅乾，撫慰打針緊張情緒。

至於國、高中端部分，朱家祥表示，國中端已打完第2劑的學生有381人，今天有256接種第3劑，接種率為67.2％，若以國中學生總數為484人去換算第3劑接種率，則為52.9％；高中端接種2劑共有791人，今有502人接種第3劑，接種率為63.5％，若以整體高中學生總數為936人計算第3劑的疫苗接種率，則為53.6％。他也坦言，國高中生第3劑疫苗接種人數較少。

此外，若未能如期在6月7日前到校集中接種的5歲至11歲學童，家長可在6月8日向13鄉鎮市衛生所預約接種，當天衛生局也會在花蓮市中正體育館及吉安鄉吉安國小，開設現場隨到隨打接種站，屆時可攜帶校方開立的「補接種通知書」及健保卡前往接種。