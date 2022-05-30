台中市長盧秀燕說，中央疫苗撥給數量不足，就像爸爸家用給不夠，卻罵媽媽算帳。(林欣儀攝)

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市目前獲撥給疫苗充足，家長不用怕孩子打不到。(林欣儀攝)

台中市兒童疫苗上周開打，其中私立幼兒園分流到醫療院所接種，民進黨議員砲轟市府規畫不妥，害家長得冒雨排隊預約，要市長盧秀燕「別再說是媽媽市長」；盧秀燕說，台中市是採預約制，若中央疫苗能夠一次給足，地方就可以一次安排到位，這就像是「爸爸家用給不夠，就罵媽媽算帳」。

議員謝志忠、王立任、黃守達質詢指出，台中市兒童疫苗27日開打，第一天僅1700多名學童完成接種，疫苗會逐步到位，但台中市府將私立幼兒園的孩子分流到診所預約接種疫苗，害得私幼學童的家長要淋雨排隊數小時，只為了幫孩子預約，若市府能統一造冊，家長就不必因擔心打不到疫苗而冒雨預約。

議員們舉例，桃園市規畫了4種私幼兒童疫苗接種方式，包括併入國小或附近學校、診所預約及兒童快打站，統一造冊就不會讓家長無所適從；台南、高雄則開發了自己的疫苗預約系統，該系統可開放給家長查詢、預約等，過程公開透明。

盧秀燕說，台中市除國小可選擇到學校施打疫苗，私幼部分採預約制，家長可清楚地知道孩子預約日期、號碼等，若中央要設置大型疫苗接種站，她樂觀其成，但也希望採預約制、疫苗另外撥給；之前因疫苗不足，才會出現排隊預約情況，這就像是「爸爸若家用給足了，媽媽就不會這麼辛苦」。

衛生局長曾梓展表示，台中市5至11歲可接種疫苗人數共19萬4011人，扣除曾確診、施打過默德納者，目前有14萬多人需要接種疫苗，中央繼上周撥給台中9萬3000劑、今天又到貨1萬2000劑，另中央採購的33萬劑也預計今天到貨，將再撥3萬8000劑給台中、預計6月2日運抵台中，疫苗不會缺。

曾梓展強調，去年就曾發覺中央1922系統將來要退場，也著手開發台中市的疫苗預約系統，預計6月底、7月初可上線，下次若有大規模接種需求則可使用；另若要開設疫苗接種站，他認為防疫風險較高，且可能排隊要排更久。