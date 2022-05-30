據《人民日報》報導，〈中國疾病預防控制中心周報（英文）〉5月28日報告了中國首例境外輸入Omicron變異株BA.5感染者的具體情況。〈周報〉指出，最近幾周，BA.4和BA.5在南非的流行率增加，並在3個月內傳播到另外19個國家；BA.5導致一些國家的病例數上升，如葡萄牙，南非也報告自4月底以來住院人數有適度增加。

根據中疾控披露，BA.5序列於2022年3月15日首次上傳至全球流感共享數據庫，該序列來自於2月25日在南非採集的一名患者的鼻咽拭子。輸入上海病例於4月25日從烏干達（KL535航班）出發，4月26日在阿姆斯特丹轉機，4月27日從韓國首爾轉機（KL535航班）。

該患者已在中國和烏干達分別接種了4劑抗新冠肺炎疫苗（北京生物製品研究所有限公司）。確診後，他被轉送至上海市公共衛生臨床中心接受治療。經治療痊癒，5月12日出院。病毒基因測序結果顯示，該患者感染了新冠病毒Omicron亞型變異毒株BA.5，是中國報告的首例BA.5境外輸入感染者。

「BA.4和BA.5與BA.2相比，其棘突蛋白有3個氨基酸發生突變，所以世衛組織也表示要對其多加觀察。」香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁指出，整體來說，目前中國大陸所報告的新亞型或亞亞型都屬於病毒的漂變，對原來的毒株的影響總體是比較輕微的，大家無需太過擔心。

除上述境外輸入BA.5變異毒株以外，近日，遼寧省丹東市與山東省煙台市均報告疫情毒株Omicron變異株BA.2.3。5月27日0-24時，遼寧新增11例本土無症狀感染者，該輪疫情毒株為Omicron BA.2.3，是一輪新的疫情。這也是中國境內第二次報告發現Omicron BA.2.3毒株。

「新冠病毒的變異確實存在一定規律，如果病毒一直存在，並且呈現當下的傳播特徵，那麼它的3萬個核苷酸大概每個月內會出現2個核苷酸的突變，也就是變異株本身不會發生太大變化，這個是很正常的，其實與其他病毒相比，新冠病毒突變的速度都較低。」金冬雁介紹，按照病毒傳播規律，這種小的突變既有可能是病毒在中國流行時自行產生的，也有可能是境外輸入的，要具體看毒株的各項數據。

金冬雁表示，「只要變異毒株沒發生大的變化，我們就無須太過擔心，這些細小的漂變，一般來說最大的作用是幫助流調人員和疾控專家更好地開展工作，並不會對我們的防疫政策以及疫苗效果產生實質性的影響。」