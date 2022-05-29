國外許多專家正推行「自然染疫」，儘管新冠疫苗、Paxlovid口服抗病毒藥物，或台灣中醫療方清冠一號成為與病毒共存不可或缺的角色，但相關研究仍指出，不管確診後病情為輕、重症甚至是無症狀，都可能造成「長新冠」後遺症。日本一名年輕女子在感染Omicron變體康復後，「易累」情況異常嚴重，每天只能靠包尿布，家人幫忙打理大小便才能生活。

綜合日媒報導，日本東京的平畑診所所長指出，染疫康復後出現「容易疲倦」是常見的新冠後遺症，也就是俗稱的「長新冠」(long COVID)，包括注意力不集中、思考混沌、反應力減弱等等，病毒攻入腦神經系統，嚴重的話還可能影響日常生活。

平畑診所所長提到一名個案，20歲出頭的年輕人感染Omicron康復後，出現極端疲勞的症狀，連走到廁所的力氣都沒有，目前只能尿布不離身，靠著母親幫忙擦屁股過生活。更補充，還有患者身體經不起刷牙的短暫時間，一下坐、一下站的分次進行，或是每天要睡將近16-17小時精神才會好。

由於學界在COVID後遺症的相關研究仍不足，且各方定義有所不同。世衛組織(WHO)曾對人體出現長新冠下了註解，認為其症狀存在短則2個月、甚至更久，可能會在首次發作時持續存在，也可能反覆發作，並無法用一明確診斷來解釋，通常要在病發後3個月才能被證實。

彭博社報導指出，日本一項研究表明，長新冠在Omicron患者持續的時間相較Delta、Alpha等變異株來的短；此外，英國國家統計局(ONS)研究則指出，感染Omicron亞種BA.1出現長新冠的機率比Delta患者少了將近一半。