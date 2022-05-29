🦠 Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) 🦠 is a zoonotic disease transmitted by ticks with a high mortality rate in humans.



We’re closely following an outbreak in #Iraq 🇮🇶, where veterinary authorities are investigating CCHF in ticks and livestock. pic.twitter.com/J4QXPjC3Or — OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) May 26, 2022

新冠疫情2年多前悄悄闖入世界，直到現在人類還在努力與病毒共存，接著非洲、美、歐等地又爆出猴痘（Monkeypox）傳染病，雖然台灣尚未淪陷，但國外猴痘病例數卻逐漸攀升。還沒解決完的問題，如今，伊拉克通報上百起「克里米亞剛果出血熱」疾病，據悉該病致死率達40%，且患者短時間內可能因流鼻血過多而死亡。

綜合外媒報導，近期盛行於亞洲、非洲和東歐的「克里米亞剛果出血熱」(CCHFV)主要經由蜱蟲傳播，蜱蟲又稱「壁蝨」，常出沒在每年5-10月間，宿主在被叮咬後將病毒傳染給人類或其他牲畜，而屠宰場是最容易感染的場所，人們直接接觸動物血液而染疫。伊拉克當局表示，該傳染病目前正以驚人速度蔓延，其中，又以飼養牛羊產量為首的濟加爾省(Dhi Qar)病例數居冠，相關部門斥資千萬台幣購買殺蟲劑阻斷傳播鏈。「與去年相比，病例數攀升將近一倍。」

此外，世衛組織(WHO)報告指出，克里米亞剛果出血熱除了透過血液傳染，密切接觸分泌物、器官、體液都可能提高感染風險。法新社報導，目前市面上尚無疫苗可施打，若不小心染疫，患者可能出現疲勞、頭痛、皮膚顏色異常、血尿，甚至是失血過多，出現短時間流鼻血致死的可能。