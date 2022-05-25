美國司法部宣布，一名居住在俄亥俄州哥倫布市的伊拉克公民希哈布（Shihab Ahmed Shihab Shihab）在週二被捕，他將面臨涉嫌暗殺美國前總統小布希（George W. Bush）未遂以及計畫偷渡外國國民的移民犯罪指控。

《富比士》、CNN報導，美國聯邦調查局FBI表示，伊拉克男子希哈布計畫從墨西哥邊境偷渡一隊同胞進入美國策劃暗殺小布希，他認為小布希需要為2003年美軍入侵伊拉克和分裂伊拉克負責；這起案件透過兩名FBI線人掌握線索，並透過監控嫌犯Facebook跟WhatsApp帳戶訊息揭露。

希哈布於2020年9月進入美國，目前還在等待庇護，他在11月告訴FBI的一名線人要暗殺小布希。他在1月時稱自己是「等待卡達領導層指示的士兵」，並稱自己是海外組織Al-Raed的一員。

該組織是海珊（Saddam Hussein）的一名飛行員所領導，根據逮捕令描述的對話，該組織派了7名成員前往美國進行暗殺，而希哈布的工作是定位和監視小布希，並取得用於暗殺行動的槍枝與車輛。

據FBI特工稱，在達拉斯與線人見面期間，他們去小布希在該地的住所附近勘查，還去了布希研究所，針對圖書館與辦公區都進行錄影。

根據逮捕令，希哈布計劃將四名位於伊拉克、土耳其、埃及和丹麥的伊拉克國民男性帶入美國。FBI說，在後來的一次談話中，他聲稱這四人中的一個是「伊斯蘭國財政部長的秘書」。另外他還準備讓ISIS特工獲得墨西哥簽證，再利用他所提供的護照資訊進入美國。

目前該案定於當地時間周五下午1點舉行居留聽證會。小布希的發言人福特（Freddy Ford）聲明表示，小布希對美國特勤局及執法和情報界充滿信心