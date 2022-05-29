盧秀燕也在疫情記者會表示，國高中校園施打BNT第三劑將於明（30）日開打。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

疫情升溫，造成幼兒BNT疫苗開打全台家長帶兒童排隊搶接種亂象，立法院副院長蔡其昌建議行政院長可以加開大型接種站為兒童施打；對此，台中市長盧秀燕表示，樂觀其成，但希望不要排擠醫療量能，並由中央直接供給疫苗。

盧秀燕說，台中市兒童BNT疫苗施打已經規劃完畢而且上線，包括在醫療院所以及在學校的施打，已在進行當中，尤其前兩天在醫療院所部分會在加碼供應第二波的預約施打明（30）日就開始，所以她相信會在醫療院所施打的都差不多了，勾選在學校施打的現在也在進行當中。

但她對行政院長蘇貞昌、立法院長蔡其昌的好意，樂觀其成，但也拜託如果是要加開大型快打站，請院長要麻煩部立或公立醫院來開設，不要再佔用醫療量能，相關的疫苗供應也由中央直接撥給，也不會佔到我們原先預估的疫苗數量。

衛生局長曾梓展表示，目前台中市兒童BNT疫苗還有6萬3900劑，明（30）日中央還會撥補1200劑，衛生局也同步開放滿5歲學齡前幼兒到醫療院所預約接種；累計兒童BNT疫苗開打3天總共施打了1萬0593人。

盧秀燕也在疫情記者會表示，國高中校園施打BNT第三劑將於明（30）日開打，根據教育局統計，完成兩劑疫苗施打的學生有13萬6238人，經過教育局調查，已施打完2劑並有意願接種第3劑的學生有11萬7253人，比例是86.06％；預計在校施打人數為10萬5401人，明日開始施打，而自行到醫療院所施打則為1萬1852人，5月22日就已開打。