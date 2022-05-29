國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄29日新增9546例本土確診個案，其中民眾快篩陽判定確診的共有9016例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共530例，經由PCR判別確診的比例大幅下降至5.55％，高市府表示，29日加開的5個大型兒童BNT疫苗接種站預約人數約達9成，未來2天也會持續在7家醫療院所及4個大型接種站提供5歲童接種服務。

高市府表示，校園兒童疫苗將於5月30日到6月8日陸續開打，而29日加開的5個大型兒童BNT疫苗接種站共提供8000劑疫苗，預約人數約達9成，5月30及31日會在建佑醫院、小港醫院、旗山醫院、建仁醫院、金安心醫院、高雄榮民總醫院、聯合醫院及鳳山國中體育館、岡山慈濟、慈濟靜思堂、高雄展覽館設置接種站，提供5歲兒童施打疫苗的服務，有接種需求的民眾可於29日晚間8點後到高市疫苗預約平台預約。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為19.4％，而0到11歲則是11％、12到19歲6.3％、20到29歲14.2％、30到39歲17.3％、40到49歲16.5％、65歲以上15.3％。