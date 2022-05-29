葉欣眉曾被另一半抱怨太像教官而怨壓力大。（中天綜合台提供）

蘿莉塔坦言曾因個性直白，讓男生覺得沒面子。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（30日）晚間9點播出「女明星脫胎換骨大改造，今天一定要把她們銷出去！」主持人阿Ken一開場就先為「大齡剩女」抱不平，納悶表示為什麼女生到了一定的年齡後，就要面對很多無理的提問，像是為什麼不結婚？為什麼沒生小孩？

目前單身的何妤玟感同身受，並表示因為疫情耽誤到第二春，「我家裡有小孩顧慮會比較多，要不然我早就再婚了！而且我有要求跟我見面的人要先出示小黃卡，要注射3劑疫苗才能注射我。」但大根卻認為何妤玟最大的問題就是個性太像法官：「她會一直說她很有經驗很厲害，這樣反而跟她相處起來會壓力很大，好像很多事情都要經過她的審判。

葉欣眉也曾因為太愛糾正別人做事方式，讓交往對象認為行為太像「教官」而備感壓力：「我會去記說你今天要幹嘛，那他們就會有壓力，就好像他們的一舉一動都被監視著。」同場來賓則認為葉欣眉想要脫單，一定要先有女人味才行：「她女人味太少，人家沒有把她當成另一半的首選，而是把她當成兄弟。」錄影現場也有專業的妝髮師給她改造建議：「很多女生認為剪短頭髮就不用整理，但這樣很像賣麵的阿姨，欣眉她的五官也比較吃虧，比較中性、有點宮廟感，但她其實是可以撐得起時尚的感覺。」一針見血的建議，讓阿Ken忍不住替葉欣眉發聲：「你這樣會被告喔！」

蘿莉塔則表示自己直白的個性，時常害男生丟面子，也因此錯失不少好機會，但她也分享不刻意隱瞞自己真實個性的原因：「妳忍不久，曖昧的時候可以，但交往過了半年後妳根本忍不下去，所以我現在想找喜歡我原本個性的男生。」而蘿莉塔對於未來男友的職業也有要求，她表示就算醫生可能很花心，但也願意為了媽媽去嘗試交往：「我媽耳根子很硬，前陣子她皮膚不舒服就隨便買藥回來擦，我就跟她講不要亂擦，她說我為什麼要聽妳的？妳又不是醫生！我就發現長輩都只聽醫生的話，如果我有醫生朋友，他就能來我家幫忙看診。」但葉欣眉認為應該還有其他原因：「是不是因為最近打官司要錢？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。