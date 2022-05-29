桃園市長鄭文燦29日宣布4所學校增設5至6歲兒童的疫苗快打站，將於31日、6月1日開放接種。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園29日新增9379例本土確診個案，較昨天上升4％，市內5至11歲學童已開打BNT疫苗，但陸續接獲家長反映，滿5歲的幼童不好預約，市長鄭文燦宣布4所學校增設5至6歲兒童的疫苗快打站，將於31日、6月1日開放接種。

鄭文燦表示，5至11歲學童接種BNT疫苗，大班滿5歲兒童有4個疫苗施打管道，包括國小及附幼已安排入校接種、私幼及非營利幼兒園併入鄰近學校施打、兒童BNT門診合約醫療院所預約、規畫增設5至6歲兒童接種站預約施打。

鄭文燦進一步說明，全市有600個幼兒園有將近2萬名滿5歲的兒童，國小及附幼安排入校接種，預定6月10日前提前完成。另外增設5至6歲兒童4大快打站，將提供Google表單供民眾預約，分別安排在桃園青溪國小、八德大成國小、平鎮新勢國小、楊梅楊明國小辦理，預計31日、6月1日早上9至12點及下午13至16點開放接種，上、下午各可替300人接種，上限為600人。

鄭文燦提及，桃園疫情與北北基有連動，而北北基的盛行率已超過12至13％，桃園12個醫療採檢站採檢的陽性率也達到8成，目前居隔人數有1萬4029人，居家照護累計24萬4649人，有78％使用線上診療，現在仍有8萬2002人。

鄭文燦指出，26日起推動新制綠色醫療通道，市內有12個醫療採檢站、255家基層診所、28家醫院提供綠色醫療通道。以28日12個醫療採檢站為例，有919人申請快篩陽性判讀確診，其中有702人經醫師判定為確診、佔8成，裡頭有50人開立抗病毒藥物、佔6％，其餘部分仍需要進一步做PCR採檢，希望能夠及早投藥預防重症。

談及居隔通知書的發放，鄭文燦表示，8日前的居隔資料有超過12萬筆，但資料非常不完備，有些沒有填電話、沒有地址等，為此市府加派人力更在加速確認資訊中，目前已接近尾聲快完成更新，之後會開放讓民眾至中央系統或桃園市民官方LINE帳號下載。