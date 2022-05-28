兒童疫苗該打哪個廠牌，是不少家長相當頭痛的問題，不過台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌指出，不論接種哪個疫苗廠牌，孩子發燒的機率都只有3%，此外，有慢性疾病的孩子不可接種疫苗，實際上是錯誤的概念，因為這類孩童若確診，可能導致病況加重，因此提醒家長不要挑選疫苗廠牌，讓孩子盡早接種疫苗才是重點。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌在今（28日）的疫情記者會上提到，兒童確診後轉重症的比例非常的低，家長不用過度恐慌，並強調，要避免孩子染疫，最重要的就是接種疫苗。

邱南昌表示，有部分家長對於疫苗的安全性抱持疑慮，不過從國外兒童接種疫苗的數據來看，孩子接種疫苗的安全性很高，且根據過去報告顯示，不論接種哪個廠牌的兒童疫苗，孩子打第一劑後出現發燒的機率僅3%。

此外，有些家長誤以為本身有慢性疾病的孩子不可接種疫苗，邱南昌強調，「這絕對是錯誤的」，例如有癲癇的孩子若不慎染疫，可能使癲癇症狀更加嚴重，因此這類孩童更需要接種疫苗，除非孩子病況不穩定，建議先把疾病控制住，等大致好轉再接種疫苗。

邱南昌提醒，接種兒童疫苗「沒有必要挑選廠牌」，沒有人能預料到哪個孩子感染後會變成重症，因此讓孩子早點接種疫苗，盡快得到保護才是重點。