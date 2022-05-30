響應中央免費提供0至6歲、弱勢民眾、照顧型機構快篩政策，嘉義縣跟進加碼，0至6歲孩童、機構住民及工作人員除中央發放的額度外，每人還可多領2劑，針對低收及中低收入戶，縣府每戶加發2劑，另考量嘉縣老年人口多，80歲以上長輩、70歲以上原住民每人發放2劑，以上4大族群約6萬人受惠。

嘉義縣長翁章梁在防疫快報指出，嘉縣5至11歲BNT疫苗5月25日開打，兒童疫苗接種率從默德納51％，5天內竄升至81.18％已逾8成，感謝家長對防疫識能高度認知與配合，才能用最短時間提升整體學童防疫力，另為響應中央免費快篩政策，除中央規範的族群，嘉縣再增列80歲以上長者，全面加碼2劑快篩試劑。

嘉縣衛生局長趙紋華說，嘉縣加碼發放的快篩皆是民間企業捐贈，目前4大族群是第1批，第2批加碼對象鎖定第一線防疫人員，不過發放時程和數量要看捐贈快篩劑量數和送達時間。

趙紋華說，中央免費快篩試劑針對特定對象有不同的領取方式，包括0至6歲5劑孩童須至各快篩實名制販售據點領取，低收及中低收入戶、遊民及列冊關懷的獨居老人等每人5劑將配送到社會局統一安排發放，另照顧型機構服務對象及工作人員每人3劑加縣府2劑，會直接配送各機構統籌調度運用。

至於縣內加碼的2劑，自6月1日起至6月15日止，民眾可依村里辦公室通知，攜帶身分證、健保卡或戶口名簿等證明文件領取，總計4大族群有近6萬人受益。

嘉義縣今也公布776人確診，其中有症狀83人，無症狀693人，確診年齡介於7個月至96歲，10歲以下75人，70歲以上59人，累計全縣10歲以下染疫幼童1652人，70歲以上也有1170人。目前居家隔離尚有1401人，輕症居家照護6532人。疫苗部分，全縣5至11歲學童計1萬6329人接種，接種率81.18％，無不良反應。