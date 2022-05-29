中市免費發放快篩試劑有五類人，30日起會陸續發送。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

民政局長吳世瑋解釋，台中加碼「2至12歲」幼兒2劑快篩劑，要扣除幼托系統、教育系統在校發放，其餘才由民政系統造冊發送。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕日前宣布「2至12歲」幼兒免費提供2劑篩劑，由幼托系統、教育系統、民政系統造冊發送，有里長反應，不少家長跑到里辦公室要領篩劑，卻遲遲未等到篩劑和名冊；對此，中市免費發放快篩試劑有五類人，30日起會陸續發送。

針對免費提供家用快篩對象及發放方式，盧秀燕說明，65歲以上長輩（原住民55歲以上）來接種疫苗，每人2劑，將配送至各合約醫療院所，長輩來施打疫苗時發送；和平區居民則為每人2劑，將透過和平區公所發放，明日起發送。

此外，0至6歲幼童（2016年1月1日後出生孩童）為每人5劑，領取方式為按原實名制販售的藥局及衛生所，依身分證分流「免費領取」，台中加碼「2至12歲」幼兒再提供2劑，由幼托系統、教育系統、民政系統造冊發送，明日起發送。

而照顧型機構（住宿型、社區型）工作人員與服務對象為每人3劑，另「照顧型機構服務工作人員」台中加碼再提供2劑，總共5劑，將直接配送至機構及單位；弱勢民眾（低收入、中低收入、遊民、列冊獨居老人）則為每人5劑，台中市「低收入戶」每戶加碼補助500元快篩補助金，領取方式由社會局關懷機制或協調民政系統協助發送。

民政局長吳世瑋也針對里辦公室反應，不少民眾到里辦公室要領取快篩劑，但卻遲遲未收到名冊及相關的快篩劑，他解釋，台中加碼「2至12歲」幼兒2劑快篩劑，要扣除幼托系統、教育系統在校發放，其餘才由民政系統造冊發送，預計明（30日）起發送。