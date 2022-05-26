洪志恒今天在浯島城隍廟口免費發送700份快篩劑，吸引大批鄉親排隊領取。（李金生攝）

洪志恒與浯島城隍廟管委會總幹事張克全持快篩劑過爐，祈求神明加持讓疫情早日散去。（李金生攝）

洪志恒客串「洪老師」示範唾液快篩劑使用方法。（李金生攝）

洪志恒希望唾液快篩劑讓小朋友使用更舒適、安全。（李金生攝）

洪志恒持快篩劑過爐後，再發給排隊的鄉親，表現貼心的另一面。（李金生攝）

曾2次參選金門縣長、3次參選立委的洪志恒，去年即表態再拚下一屆縣長，今天他在浯島城隍廟口免費發送700份快篩劑，吸引大批鄉親排隊領取，在疫情持續大發燒之際，打出「苦民所苦」與鄉親站在一起的溫馨策略，贏得不少讚賞聲音，還有人喊出「謝謝洪縣長！」讓他聽了也好開心。

來自小金門黃厝村，前金門高粱黨主席洪志恒，雖然在過去5次選舉的得票率不高，對選情也未帶來任何影響，但仍獲不少堅定支持者的熱情擁抱，讓他早在去年初即宣布再拚下一屆縣長，成為現任楊鎮浯最早浮出檯面的挑戰者。

洪志恒歷次選舉均在公辦政見會中大展歌喉，歡唱融入政見的改編組曲，也曾在走訪金門的親民黨主席宋楚瑜面前大唱「心經」，因此博得「金門歌王」的封號，獨樹一格的競選行銷手法，雖然鄉親褒貶不一，但可謂深植人心。

今年底將再捲土重來的洪志恒，此次打出從台灣出發的新策略，連月來走遍主要城市，舉辦以替金門招商、招客和招人才為主軸的見面會，大力宣揚個人從政理念和新金門建設大戰略，讓擁有東吳大學法律系學位，喜歡論述法理但也兼顧人本的他，數月來交到不少新朋友。

其中，1位不願具名，他口中的「善心人士」得知金門外島醫療資源長期匱乏，新冠疫情爆發以來更遭遇醫療量能不足的困境，慨然出手捐贈目前最迫切需要的快篩劑，首批700份委託洪志恒協助發送，很快被索取一空，讓鄉親對這位以當「金門縣長」為目標，也讓選舉平添不少趣味性的人物，有了更多認識和親近的機會。

洪志恒認同韓國瑜「莫忘世上苦人多」的政治主張，心儀之餘也努力形塑自己與鄉親站在一起的政治形象，因此他在去年宣布再戰縣長後，即以到金門地檢署拉白布條，抗議司法不公的大動作，做為進軍縣府的起手式，也宣揚不一樣的個人風格，讓不少鄉親說「洪志恒一直都在，選舉過後也很難忘記他。」