民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出屏東縣長潘孟安專訪，他向新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲喊話，「美食天堂在屏東」；「牛肉火鍋的肉都切得比台南大塊」。

潘孟安連續三年獲五星首長受訪指出，找出在地特色，走出自己的路，是翻轉屏東的重要關鍵。

潘孟安說，待疫情趨緩後，屏東還有很多活動，例如兒童狂歡節到9月、10月到12月的活動會更多，歡迎大家再到屏東旅遊，感受屏東的轉變，認識屏東這個品牌。

說到屏東的在地美食，他自豪「可以講三天三夜」，因為屏東族群構成多元，造就了屏東豐富的飲食文化。屏東人好客又豪邁，就連「牛肉火鍋的肉都切得比台南大塊」。

對於過去大家對屏東的印象只有墾丁，潘孟安表示，從屏東市區到墾丁，有一百多公里，是從台北到苗栗的距離，屏東要轉型就要先改變大家的印象。幅地遼闊的屏東，有著各式各樣的在地風貌，每個鄉鎮都是一顆璀璨的琉璃珠，縣政府的責任，就是串起代表在地風貌的每一顆琉璃珠。

潘孟安說，他一直都很鼓勵農業結合觀光轉型，近年來屏東的地方創生成績斐然，過去輔導農民發展在地的可可產業，如今不只創造了就業機會，更成為世界金牌巧克力的產地。

潘孟安認為，屏東長期扮演台灣的花果天堂，但交通、醫療的資源，都和大城市有著嚴重的落差，如何彌補人民生活上的不平權，是鄉親交付他擔任縣長的責任。硬體要升級，文化也要升級，除了廣設圖書館，鼓勵市民閱讀外，他也完成縣府刊物的改版，突破地方政府美學的新高度，翻轉過去大家對屏東的舊印象。

今年二月，潘孟安在屏東縣民公園打上烏克蘭國旗的燈光，傳遞屏東聲援民主、自由的信念。潘孟安透露，他對俄羅斯、烏克蘭有特別的感情，年輕時曾提著一卡皮箱到外國經商，途中見證蘇聯解體、六四天安門事件。而周遊烏克蘭、俄羅斯等國的經驗，更是孕育他後來從政的養分之一。