為方便旅客轉乘便捷、不影響板南線土城站營運，台北捷運公司日前送出捷運萬大線環境影響差異分析報告，擬把LG11站變更在金城公園上方，今天順利通過環評大會，但遭鄰近民眾及環團質疑恐破壞金城公園綠地，也向環保署遞出「公民訴訟告知書」。

開發單位表示，原設計民眾如要轉乘除了轉乘動線曲折，至少要花費5分鐘時間外，且基礎與板南線土城站衝突，新方案轉乘路徑縮短、只要3分鐘內就完成站內轉乘，且原方案使用公園面積達1482平方公尺，新方案採用柱體支撐，僅使用公園面積434平方公尺、站體下方也可供民眾使用。

共有12名在地民眾登記旁聽發言，認為軌道離社區太近、磨軌噪音等疑慮，要求環評大會應退回環差，並遞送公民訴訟告知書要求環保署依法辦理「環境現況差異分析」、並要求捷運局停止違反環評法的種種開發行為。

但蠻野心足生態學會專職律師蔡雅瀅認為，交通部曾提及2018 年10 月17 日核定第二期工程財務計畫，但從當天起算3年捷運局仍未動工，依法應實施環現差，但在未實施前竟然就已動工，恐違反環評法相關規定，此外，初審提及要增加的綠地面積，目前內政部仍未通過，「不得把未定案的綠地拿來評估」。

環評委員內部討論時認為開發單位僅承諾會用胸徑20公分的喬木補植，但20公分屬於小樹，要求開發單位應把影響範圍內胸徑大於40公尺的4株喬木在原地補植，以做為與在地民眾感情聯繫。

最後歷經超過2小時的會議，環評大會依舊通過此次環差變更案，但也要求施工範圍中胸徑大於40公分4株喬木原地補植，而補植植栽應為胸徑至少應大於20公分原生種喬木，且移植存活率應納入環境監測計畫。