竹南鎮李科永圖書館位在竹南運動公園內。（謝明俊攝）

竹南鎮立圖書館。（謝明俊攝）

竹南鎮公所新規畫親子圖書館將落腳大厝公園內。（謝明俊攝）

竹南鎮公所新規畫親子圖書館，對面就是獅山親子公園。（謝明俊攝）

竹南鎮自古就是文風鼎盛，地方仕紳向來重視讀書，鎮內擁有鎮立圖書館及李科永等2大圖書館，竹南鎮長方進興再爭取中央補助6千萬元，加上鎮所自籌3千萬元，準備在大厝公園興建最新的鎮立圖書館，並定位為親子圖書館，一鎮擁有3座大圖書館，看在隔鄰擁有全縣人口最多的頭份市民眼裡，欣羡不已。

竹南鎮是苗栗縣開發最早的城鎮，早在清朝就已開埠，擁有歷史長達4百年的慈裕宮，隨著工商業發達，在地仕紳非常重視文風，至今竹南鎮公所每年都會舉辦書法比賽，傳承文風已是在地人士最重視課題。

竹南鎮公所目前擁有鎮立圖書館1座，與鎮公所相鄰而居，地理位置接近目前竹南鎮市區中心點，另有李科永圖書館，則座落在竹南運動公園內，位置接近竹南鎮東北隅，由於竹南鎮人口持續增加，目前已有8萬5千多人，加上未來台積電等重要科技大廠陸續在竹南設廠，年青科技人材入駐竹南，已是勢在必行，為此，竹南鎮長方進興著眼未來年輕化人口增加，因而籌畫興建親子圖書館，以滿足未來年青科技住民所需，並與原有2座圖書館功能有所區分。

竹南鎮長方進興表示，未來新的親子圖書館規畫座落在接近竹南鎮南端的大厝公園內，目前公園周邊有大厝里活動中心、獅山親子公園等設施，實為設置親子圖書館最佳地點，可以結合周邊設施機能，包括動靜態活動，將可打造成竹南鎮最佳親子園區。

新的親子圖書館規畫成2層樓建築，其中第3層樓另列入2期工程範圍內，館內共有嬰幼兒親子共讀區、兒童閱覽區、青少年閱覽區等區塊，以符合親子共讀需求，估計工期將需要5百天完成，竹南鎮一地就擁有3座公共圖書館，羡煞其它鄉鎮市。