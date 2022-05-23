太魯閣國家公園燕子口步道部分則因施作落石刷坡工程，本月26日至6月8日將全線封閉管制。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園得卡倫步道可通往大同大禮部落，目前正在施作護欄及鋪面改善工程，步道即起封閉管制到9月8日，封閉管制期間，遊客可經由太警隊旁的台地步道南段及水管路步道，前往部落。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園陸續進行步道維護工程，其中得卡倫步道與砂卡礑步道因改善設施工程，即起全線封閉至9月8日及7月7日，燕子口步道則因進行刷坡工程防落石，步道全線與公園（含公廁）等，將在本月26日全線封閉管制至6月8日。

太魯閣國家公園管理處表示，這個月起，陸續著手進行砂卡礑步道的護欄及鋪面改善，前期施作步道後段1.6公里處五間屋後柵門起至3.8公里處，步道入口至五間屋路段仍開放，但隨著工程進展，即起至7月7日，步道全線將封閉管制。

可通往大同大禮部落的得卡倫步道部分，目前也正在施作護欄及鋪面改善工程，步道即起封閉管制到9月8日。太管處提醒，封閉管制期間，遊客可經由太警隊旁的台地步道南段及水管路步道，前往部落。

另，燕子口步道部分則因施作落石刷坡工程，本月26日至6月8日將全線封閉管制，且步道沿線的靳珩公園因上方邊坡有潛在落石危險，公園（含公廁）也將暫時封閉，並於刷坡工程完成後開放。

太管處除呼籲遊客配合步道封閉管制措施，若工程若天候影響，延長或改變施工期間，亦將另行公布。