洪男車輛被撞到側翻，也導致對向３輛車撞到殘骸。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

男子行駛台61發現走錯車道竟倒車左轉 害4車追撞、1人輕傷送醫

30歲洪姓男子22日晚間8點多，行經台61線後龍路段匝道口時，發現走錯車道，竟應倒車左轉，導致後方車輛煞車不及追撞上去，洪男的車被撞到車道中間的護欄，其車輛零件散落到對向車道，導致3輛車撞到殘骸毀損，整起事故造成5車毀損、1人輕傷送醫。

根據了解，洪姓男子是走南下路段，行經事故路段時，發覺自己原本要持續往南行駛內側快車道，但卻走錯車道，開在外側匝道上，洪貪圖一時方便，想倒車左轉回去內側車道，結果沒注意後方有其他車輛，導致發生追撞。

洪男連人帶車被撞到車道中間的護欄，也因撞擊力道強大，洪的車體零件碎裂，並散落在對向的內側車道，突如其來的殘骸，導致對向3輛車反應不及，直接撞上殘骸，其中45歲陳姓駕駛還因此頭、手部受傷。

事故發生後，僅剩北上內側車道及南下外側車道可通行，竹南警分局獲報到場協助警戒及交通疏導，直到晚上10點多才成功排除，經查所有事故車輛駕駛均無酒後駕車情形，詳細肇事原因尚待釐清。

竹南警察分局表示，台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋，近期進行改建工程，第一階段施工從今年3月21日至明年年9月30日止，封閉北上車道104到107公里處，因而縮減車道，南下106.9公里處設有匝道口，遇持續往南行駛台61線者，應行駛內側車道，請用路人行經該處務必提高警覺，並應減速慢行，以維護駕車安全。