松山分局在易肇事路口及傳統市場周邊，進行動態交安宣導。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局在易肇事路口及傳統市場周邊，進行動態交安宣導。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

跟據交通部道安資訊平台統計，近年來北市65歲以上高齡行人死傷人數呈微幅下降趨勢，但高齡者機車死傷人數則出現成長現象，其中，松山區每萬人高齡者機車死傷人數近3年平均成長5.8％。發生機車死傷時段以上午「8時至12時」最多、「16時至18時」次之；死傷肇因以「未依規定讓車」最多、「未注意車前狀況」次之。

北市警松山分局表示，北市高齡人口逐年上升，去年已佔總人口數20％，加上高齡者對法規、路權認知程度較低，且身體反應、協調能力較慢，遇突發事故更容易導致嚴重傷害。因此，分局特別針對高齡者易肇事路口及傳統市場周邊，規劃「動態交安宣導」，深入交通現場指導高齡者正確用路觀念，精心錄製「國、台、客」宣傳語，以巡邏車擴音掃街，並請里辦公室廣播放送，同時搭配平板即時行動教學，提醒高齡者不可不知的交安要點，讓交安知識得來速，多重複合宣導令高齡者共容易吸收。

松山分局呼籲，長者如有外出需求，行經路口時記得車輛「慢、看、停」，行人「停、看、聽」；另外，機車是高齡者事故發生時傷亡較高的運具，多鼓勵家中長輩外出搭乘大眾運輸工具，共同提升用路安全。