台北市二殯二期整建工程新大樓屋頂層今上梁，台北市長柯文哲指出，原先預計工程能在卸任前完工，無奈遭遇疫情，缺工缺料導致物價上漲，不少工程都延遲，目前工程預計明年4月完工、7月試營運、最快9月正式營運，但二期工程結束後還有三期工程，最後則是一殯除役。

第二殯儀館設置於1979年，治喪服務量全國最高，為大台北都會區最重要的治喪場所。隨著人口老化，未來死亡人口數逐年增加的情形下，原有平面設計無法負荷，本次整建，期能滿足未來至2056年達台北市死亡人口數最高峰時的治喪量能需求。

根據北市殯葬處規畫，二殯二期整建工程計畫，將新建地下4層、地上5層的立體化殯儀館大樓，內有17間低碳禮廳，地下層設置390格汽車位及385格機車位等，館區也增添公園化景觀，預計2023年可提供更完善的治喪服務設施與環境。

柯文哲說，新大樓是黃金級的綠建築，公園化、綠地化，可以把過去殯儀館鄰避設施的印象改變，交通動線本來是辛亥路，將來會有聯外道路。

柯文哲說，這幾年台灣殯葬文化改變很多，去年有6000多人採用環保葬，且靈骨塔終究鄰避設施，當大家可以接受環保葬時，靈骨塔的需求量就下降，對整體環境保護會更好。從電子輓聯、網路公祭到環保葬，顯示台北市民可以接受新的事物，國家進步來自全體國民，民眾願意接受變環保概念，對國家長期發展是有利。

柯文哲說，本來認為工程在卸任前可以完工，但遇到疫情跟缺工缺料，所以明年才正式營運。目前二殯二期工程結束還有三期工程，革命尚未成功，最後還有的重大工程是一殯的除役，還有很多事要做，希望繼任市長繼續努力。