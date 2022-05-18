台北市長柯文哲評估疫情洪峰將屆，外界好奇是否下周確診個案就會開始下降，柯文哲18日表示，洪峰差不多到了，但仍有黑數，監看專責病床空床數還有800床在安全範圍內，醫療量能還可以應付，這條可守住就穩紮穩打。

柯文哲今午主持防疫記者會時指出，他認為洪峰差不多到了，不過還是有黑數，每天監看約有200人住院，沒有往上衝，空床有800個還在安全範圍，雖然不知道洪峰到底多高、何時到，但至少知道不管長什麼樣子，目前醫療量能還可以應付，這條可守住就穩紮穩打。

至於中央先前說要加開篩檢站，北市現在剩下市立體育館還沒有開設。柯文哲表示，目前防疫急門診作業量每天已經到1.2萬人次，雖然採取預約制但允許現場掛號，監看數字且戰且走，與其開新的點，不如在現有據點增加作業容量。

柯文哲說，台大醫院篩檢站今天開始營運，1天篩檢400人次，要再加量可以再加，市民在這階段需要看病都沒有問題，原則上有預約先預約，滿了現場掛號也可以，透過這方法知道量要開到多少，他強調，與其開新的點，不如舊的據點先發揮最大功能再講。