前立法委員謝國樑18日在臉書開直播，痛批基隆醫療量能及資源不足，並與日前染疫不治的2歲林姓男童父親連線，說明事發當天醫院實際救治措施並非如外界報導，希望能夠透過謝國樑的直播還原真相。

林姓男童父親在直播中指出，外傳男孩高燒後，是由救護車載其赴部立基隆醫院。事實是，發現男童在家發生抽搐反應後，由男童祖父在第一時間開車送往醫院救治。

林童父親表示，部立基隆醫院儘管有投藥治療，但仍不見有所好轉，他們多次反應男童出現抽搐與嘔吐的反應，卻未見積極治療，於是家人提出要自行轉院的需求，卻遭醫院反駁說自行轉院會有醫療責任歸屬問題。男童父親透露「幾乎都是在等待救治」。

對此，部立基隆醫院表示，對於家屬沉重的傷痛，感同身受。關於事發當天的狀況，中央流行疫情指揮中心已經回應過，不便再回應，院方也尊重林童父親今日在直播中的說法。

謝國樑表示，這次疫情反映出基隆的醫療量能與品質，已經不足了。他直指，以林姓男童的案件來看，基隆就是缺乏兒童專責病房，若基隆有充足的醫療量能，則或許這次的悲劇就能扭轉。他也質疑，在這波疫情中，基隆的染疫死亡率這麼高，也和基隆醫療資源的匱乏有關。

謝國樑表示，希望衛福部能夠伸出援手，幫助基隆度過難關。未來，他當選市長後，也將主動編列預算，並爭取提升基隆整體醫療品質，甚至建立兒童相關專責的病房，避免讓憾事再度發生。