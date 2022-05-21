台南市安定區公所於蘇厝滯洪池旁阿勃勒花道辦寫生比賽，區長李燿州（後右）、台南市議員林志展（後左）到場加油打氣。（劉秀芬攝）

蘇厝滯洪池整治後，到此休閒遊憩民眾倍增。（劉秀芬攝）

台南市安定區公所於蘇厝滯洪池旁阿勃勒花道辦寫生比賽，吸引上百名眾報名參加。（劉秀芬攝）

台南市安定區蘇厝曾文溪堤防阿勃勒步道，近幾年開花期成為遊客打卡熱點，公所為推廣在地觀光，21日下午於阿勃勒步道舉辦寫生比賽，吸引逾百親子參加。美中不足的是，目前花開只約2成，參加民眾說，蘇厝滯洪池整修後很有特色，公所員工熱情解說滯洪池景觀生態，參與民眾也不虛此行。

安定區區長李燿州表示，去年4月蘇厝滯洪池整治完工後，5月堤防上阿勃勒花大開，原本也要舉辦阿勃勒寫生比色，但因疫情取消現場活動，由民眾自行選擇安定景點寫生參賽。

今年公所原預定5月14日再度舉辦阿勃勒寫生比賽，但遇雨延期至21日，還是有上百民眾報名參加，也有人太晚得知活動，直接到現場報名，大家各選好陰涼處，現場大展身手；比賽得獎者有獎金、獎狀，到場者還可拿端午節香包、阿勃勒手工皂DIY體驗。

「不只要治水，還要親水」，李燿州說，活動用意在推廣在地美景，同時讓民眾認識蘇厝滯洪池的功能與特色。滯洪池去年4月完工，面積達41.5公頃，除防洪功能，周邊植樹綠化，景觀融入在地「王船文化」意象，環境營造後燕鴴、環頸雉、黑翅鳶等保育類族群穩定且數量增加，是市民休閒遊憩好所在。

台南市議員林志展、議長郭信良助理王清崎、蘇林里里長王同域、李文俊議員服務處祕書梁錦彬也到場為參賽者加油打氣，並當起解說員，介紹滯洪池的歷史、功能與丁壩由來。

王同域說，堤防本是當地人運動休閒處，自去年滯洪池整治好後，假日、傍晚來遊憩民眾倍增，沿堤防步道走1圈1小時，運動量剛剛好，也有很多民眾喜歡在阿勃勒樹下乘涼。一名帶小孩參加比賽民眾說，自己就住安定區，卻不知滯洪池整治的這麼棒，以後全家會常來此休閒運動。