台北市內湖區的大湖及碧湖公園合稱「內湖雙璧」，是民眾登山健行、垂釣的好所在，但水質優養化跟外來種入侵，一直是亟待解決的問題。為推廣生態保育，公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，除了定時舉辦戶外宣導活動，之後會建立原生魚種資訊，預計開設網站讓民眾了解。

大湖及碧湖公園是北市兩座湖泊水域面積最大的水景公園，近年因水質優養化及外來魚種入侵等因素水質逐漸惡化，已設置人工生態浮島、移除外來魚種，目前有相當成效。

宋馥華表示，為對抗外來種入侵，去年在碧湖、大湖公園移除2萬多條琵琶鼠魚，但這只是大型魚的數量，未包含小魚。琵琶鼠魚最大的危害，在於沒天敵繁殖多又雜食，會吃掉原生魚種的卵。

宋馥華指出，今年釣客來的比較少，到現在為止碧湖都還未發臭，往年夏天乾梅時一天近400條魚暴斃，惡臭難聞，也讓水質惡化，加上外來種橫行，有釣客撒餌，10次有7次釣到琵琶鼠魚。

宋馥華說明，今年委託中華民國自然生態保育協會調查，看是否還有原生魚蝦 ，有多少外來種等，今年到年底調查完數據後，會建立原生魚種資訊，將設網站讓民眾了解，也會每年依數據設定目標，移除外來魚種。

宋馥華呼籲，研究時會放置多種誘補籠具進行調查，並以浮標警示釣客為研究器材，請勿擅自移動。之前有移工剪開網子，撈走吳郭魚，或有些民眾批評移除外來種很殘忍等，這些都須多宣導。

碧湖公園每個月第二個周六於碧湖閱覽室前、大湖公園每個月第三個周六於錦帶橋頭的涼亭及公廁旁涼亭，早上10時及下午3時，會舉辦1小時的戶外生態宣導，無須事先報名，歡迎民眾參加，活動會隨疫情調整或取消。